В Киеве в метро на рельсы под поезд упала женщина: что произошло (видео)

Женщина упала на рельсы. К счастью, она не пострадала.

Вечером, 14 мая, в Киеве женщина упала на пути метрополитена.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Инцидент произошел на станции метро "Позняки".

"Женщина 58 лет, упала под поезд. Травмирована не была. Ее в шокированном состоянии передали "скорой", – рассказали нам в полиции Киева.

Напомним, что сегодня в Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго".

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