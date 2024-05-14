В Киеве в метро на рельсы под поезд упала женщина: что произошло (видео)

Женщина упала на рельсы. К счастью, она не пострадала.
Вечером, 14 мая, в Киеве женщина упала на пути метрополитена.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
Инцидент произошел на станции метро "Позняки".
"Женщина 58 лет, упала под поезд. Травмирована не была. Ее в шокированном состоянии передали "скорой", – рассказали нам в полиции Киева.
Напомним, что сегодня в Киеве прорвало сеть "Киевтеплоэнерго".
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