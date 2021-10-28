В Киеве в лифте повесили портрет Путина: появилась реакция жильцов дома (видео 18+)

Портрет на месте долго не задержался, его сорвали мужчины, бросили на пол и вытолкали ногами из лифта.

В Киеве в одной из многоэтажек в лифте повесили портрет главы Кремля Владимира Путина. В то же время скрытая камера снимала реакцию людей на этот портрет.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-паблик "Столица".

Судя по видео, изображение Путина в лифте не оставляло равнодушными жителей многоэтажки. Люди сначала удивленно рассматривали нововведение, смеялись, фотографировали на смартфоны, это сопровождалось нецензурными высказываниями и бранью в адрес главы страны-агрессорки.

В конце концов, портрет на месте долго не задержался, его сорвали мужчины, втроем зашедшие в лифт. Они бросили портрет на пол и вытолкали ногами из лифта.

Осторожно, видео 18+, содержит нецензурные высказывания

Напомним, в Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи Зеленского и Путина.

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