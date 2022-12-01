В Киеве в лифтах многоэтажек установят 5 тысяч экстренных боксов помощи: что туда входит (фото)

Спасатели призывают не пользоваться лифтами при стабилизационных отключениях электроэнергии в доме.
В Киеве организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах столичных многоэтажек экстренных боксов помощи.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Представители социально ответственного бизнеса вместе с немецким партнером и в сотрудничестве со столичными властями организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах многоэтажек в Киеве экстренных боксов помощи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было собрано 5 тысяч боксов, которые уже в ближайшее время будут размещены в домах, наиболее часто подпадающих под стабилизационные и экстренные отключения света и где существует наибольший риск застрять в подъемниках.
В состав каждого бокса входят влажные полотенца, сухие салфетки, мусорные пакеты, печенье, вода, одноразовые стаканчики, а также успокаивающее.
Такие боксы заботы поддержат жителей города, оказавшихся в лифтах во время их экстренной остановки.
В то же время, в КГГА напомнили, что спасатели призывают не пользоваться лифтами во время стабилизационных отключений электроэнергии в доме.
Напомним, в Киеве спасатели вызволили из лифта беременную женщину, у которой начались роды.
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