В Киеве в лифтах многоэтажек установят 5 тысяч экстренных боксов помощи: что туда входит (фото)

Спасатели призывают не пользоваться лифтами при стабилизационных отключениях электроэнергии в доме.

В Киеве организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах столичных многоэтажек экстренных боксов помощи.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Представители социально ответственного бизнеса вместе с немецким партнером и в сотрудничестве со столичными властями организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах многоэтажек в Киеве экстренных боксов помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было собрано 5 тысяч боксов, которые уже в ближайшее время будут размещены в домах, наиболее часто подпадающих под стабилизационные и экстренные отключения света и где существует наибольший риск застрять в подъемниках.

В состав каждого бокса входят влажные полотенца, сухие салфетки, мусорные пакеты, печенье, вода, одноразовые стаканчики, а также успокаивающее.

Фото: КГГА

Такие боксы заботы поддержат жителей города, оказавшихся в лифтах во время их экстренной остановки.

В то же время, в КГГА напомнили, что спасатели призывают не пользоваться лифтами во время стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

Напомним, в Киеве спасатели вызволили из лифта беременную женщину, у которой начались роды.

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