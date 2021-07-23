В Киеве в лесу возле парка Партизанской славы торговцы выбросили испорченные фрукты в ящиках: местные шокированы

От фруктов, откровенно, воняет. На этот запах слетаются мухи, пчелы и другие насекомые.
В Киеве в лесу возле парка Партизанской славы торговцы выбросили испорченные фрукты в ящиках. Местные жители в шоке.
Фрукты начали портиться и от них, откровенно, воняет. На этот запах слетаются мухи, пчелы и другие насекомые.
Об этом сообщили в программе "Киев. NewsRoom" телеканала "Киев".
Так недобросовестный продавец, вероятно, решил утилизировать продукцию, которую не продал.
Кстати, на ящиках есть наклейки с маркировкой. На бумажках указано, что виноград упакован в мае 2021 года, а персик — в июле. Также на маркировках указаны имена тех людей, которые паковали эти партии фруктов. Однако, скорее всего, сбывали продукты не они.
Местные предполагают, что продукты вывезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку.
"Вечером 21 июля прогуливались здесь — еще ничего не было. Утром 22 июля уже в 8:00 здесь была эта куча. Запах сильный стоит, на него среагировал мой пес", — рассказала киевлянка Дария, которая нашла мусор.
Если же виноград и персики — это органика, которая со временем перегниет, то пластиковые ящики, в которых находятся продукты, могут нанести вред окружающей среде.
Напомним, в Кривом Роге один из супермаркетов города выбросил в мусорник просроченный товар. Продукты в мусорном баке увидели люди и стали выбирать для дальнейшего потребления.