В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и захватил в заложники женщину: фото

Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

В Киеве мужчина захватил в заложники женщину.

Злоумышленник проник в квартиру и начал угрожать ножом владелицы квартиры. Благодаря профессионально проведенным переговорам бойцами КОРДа противоправные действия мужчины вовремя прекращено.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера около 23:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Лисковской, в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и держит в заложниках ее владелицу. На указанный адрес срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназовцы КОРД", — говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Прибыв по адресу, бойцы корда провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину.

С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в центре Львова мужчина с ножом и пистолетом напал на 23-летнюю девушку.

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