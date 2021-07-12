В Киеве в квартире загорелся электросамокат

В Киеве в квартире загорелся электросамокат

Владельца электросамоката с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

В Киеве в квартире загорелся электросамокат.

Владельца электросамоката с ожогами рук и лица были госпитализированы в ожоговый центр.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"12 июля в 9:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Сталинграда, 6, корп. 3, что в Оболонском районе столицы", — говорится в сообщении.

К месту вызова были направлені пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в коридоре одной из квартир на седьмом этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамоката.

По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, стоявший рядом. Мужчина и женщина в это время находились в комнате, они самостоятельно покинули квартиру.

В 10:22 пожар ликвидировали. До прибытия спасателей мужчина 1986 года рождения обратился к медикам. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 членов личного состава.

Причины и обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза.

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