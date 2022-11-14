В Киеве в квартире взорвался аккумулятор и вызвал масштабный пожар

Правоохранители назвали неожиданную причину взрыва в многоэтажном доме на жилом массиве Виноградарь в Киеве. По предварительной информации, взорвался портативный аккумулятор, который заряжался в квартире. Вероятно, жители использовали его при отключении света.

В результате в помещении вспыхнул масштабный пожар, однако пострадавших нет, отметили в Национальной полиции.

Напомним, около девяти утра в понедельник, 14 ноября, спасателям поступило сообщение о взрыве в квартире на улице Сергея Данченко.

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Очевидцы с места происшествия сообщали, что в помещении мог взорваться газовый баллон. Однако эта информация не подтвердилась.

Накануне в пригороде Киева из-за газового котла погибли три человека в разных квартирах: молодые супруги и 17-летняя девушка. Жертвы находились даже на разных этажах – втором и четвертом, однако на одном стояке. Еще одного соседа спасло только то, что в его квартире стоял детектор газа с сигнализацией.

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