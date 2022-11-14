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В Киеве в квартире произошел взрыв газа: вспыхнул пожар, слышны крики людей (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
4787
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве в квартире произошел взрыв газа: вспыхнул пожар, слышны крики людей (видео)

Скриншот с видео "Киев INFO"

Из квартиры раздаются крики, люди просят о помощи.

В Киеве с утра в понедельник, 14 ноября, вспыхнул пожар в доме на жилом массиве Виноградарь. По предварительной информации, в квартире произошел взрыв газа.

Видео с места происшествия на улице Сергея Данченко публикуют киевляне в Сети.

По словам очевидцев, внутри горящей квартиры находятся люди. Оттуда слышны крики, жители просят о помощи.

На место пожара прибыли спасатели.

Напомним, в Броварах на Киевщине произошел пожар в квартире из-за свечи. В результате погиб 55-летний мужчина. Известно, что два брата зажгли свечу, чтобы помянуть умершую мать.

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Дата публикации
Просмотры
4787
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