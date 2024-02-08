В Киеве в квартире девятиэтажки взорвался неизвестный предмет: погиб парень (фото)

В квартире спасатели обнаружили еще один неизвестный предмет, они эвакуировали 100 жителей дома.

В Киеве в результате взрыва неизвестного предмета погиб парень 2007 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

7 февраля, в 23:24 поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко в Святошинском районе.

"На месте спасатели установили, что в результате взрыва неизвестного предмета, в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на площади 7 квадратных метров. Во время тушения пожара было обнаружено тело парня 2007 года рождения", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам спасателей, в помещении был обнаружен еще один неизвестный предмет.

Чрезвычайники эвакуировали на безопасное расстояние 100 жителей дома.

Эвакуация жильцов дома/Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.

Эвакуация жильцов дома/Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Пожар локализован в 23:53, ликвидирован в 00:58, 8 февраля.

К ликвидации были привлечены 15 членов личного состава и четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, чрезвычайники завершили ликвидацию последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 – спасены. По данным ГСЧС, пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям.

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