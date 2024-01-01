В Киеве в конце года зафиксировали три температурных рекорда

За один день, 30 декабря, в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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По наблюдениям метеорологов, минимальная температура воздуха 20 декабря в столице оказалась самой теплой – температура не опустилась ниже 4,9°С. Предыдущее рекордное значение 3,0°С в 2003 и 2020 годах превышено на 1,9°С.

Максимальная температура воздуха достигла 10,5°С, что на 3,0°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2020 года на 1,6°С, а климатическую норму – на 8,6°С. показателями такая температура воздуха соответствует 1 апреля", — говорится в сообщении.

Напомним, по наблюдениям ученых, Земля приблизилась к переломным точкам изменения климата.

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