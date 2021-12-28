В Киеве в канун новогодних праздников напомнили, какие противоэпидемические ограничения действуют в городе

В Киеве в канун новогодних праздников напомнили, какие противоэпидемические ограничения действуют в городе

Поскольку в Киеве были обнаружены первые случаи Омикрона, в городе ввели дополнительные запреты.

Киевляне и гости столицы должны соблюдать противоэпидемические правила и ограничения, установленные для "желтой" зоны эпидопасности.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Городской чиновник также добавил, что сегодня в городе начались школьные каникулы, которые продлятся до 9 января, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы дети здоровыми вернулись в учебный процесс.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм Дельта. По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме. Пожалуйста, берегите себя и своих близких! Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, держите дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", – призвал Поворозник.

Он напомнил, что перечень действующих в "желтой" зоне ограничений установлен Постановлением Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями).

Кроме того, дополнительно в Киеве запрещено:

пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильного, электрического, в том числе метрополитена) пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат; или документ о выздоровлении.

Напомним, эпидемиолог Екатерина Сояк прогнозирует, что "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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