В Киеве в графики отключений электроэнергии добавили почти 10 тысяч адресов бизнеса

Это позволит бизнесу планировать свою работу и заранее подготовиться к вероятному отключению света.

К графикам отключений электроэнергии в Киеве добавили адреса юридических лиц, поэтому теперь владельцы бизнеса смогут проследить, когда выключат электричество.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

"Теперь владельцы бизнеса могут также узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света", – говорится в заявлении.

В ДТЭК "Киевские электросети" уточнили, что в график потенциальных отключений добавлено почти 10 тыс. адресов юридических клиентов, размещенных в зданиях с отдельным адресом от многоквартирного дома и ранее не внесенных в базу стабилизационных отключений.

Актуальный график отключений света можно найти на сайте по ссылке.

Напомним, накануне в "Укрэнерго" предупредили, что 9 ноября во всех областях Украины будут по часам выключать электричество. Самые строгие ограничения будут действовать в 10 регионах, в частности, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что столица может полностью остаться без света, воды и связи. Однако на случай вероятного блекаута в городе был подготовлен большой запас топлива, генераторов, пищи и питьевой воды.

Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук после своего заявления о вероятной эвакуации 3 млн человек из Киева, уточнил, что сейчас ситуация управляема, и жителей города не просят выезжать, поскольку нужды нет.

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