Пострадавшая хочет узнать, привита ли собака, нет ли у нее бешенства.

В Киеве в Голосеевском лесу собака прокусила женщине ногу.

Пострадавшая ищет хозяйку животного, чтобы узнать, привита ли собака, нет ли у нее бешенства.

Об этом говорится в сообщении паблика "Типичное Голосеево" в Facebook.

"Просим помочь разыскать женщину, которая гуляет с собаками Голосеевским лесом. 3 августа с подругой около 21:00 бегали в Голосеевском лесу от музея Пирогово в сторону Голосеевского горнолыжного спуска. На тропе встретили женщину с собакой, мы остановились, женщина отошла в кусты, позвала к себе собаку, собака сделала круг возле хозяйки, вернулась к нам и укусила меня за икру. Увидев ситуацию, женщина сбежала с собакой вглубь леса. Обращаюсь к вам, возможно, кто-то из подписчиков знает, видел или узнает женщину по описанию", — пишет пострадавшая женщина.

Она отмечает, что обращаться в правоохранительные органы не будет, ей необходимо узнать о состоянии собаки (привита/не привита) и следить за ее состоянием в течение 10-14 дней.

"Женщина худая, рост где-то 165 см, волосы темно-каштановые примерно на уровне плеч, на момент инцидента была одета в светлую рубашку с рукавом до локтя и длинную юбку, волосы собраны в пучок снизу, на бездомную не похожа. Собака беспородная, черная, длинношерстная, средняя", — так описала пострадавшая владелицу и пса.

Знакомые бегуны узнали женщину по характерному поведению/управлению собакой: во время встречи с бегунами женщина убегает с тропы в кусты и зовет к себе собаку (вместо того, чтобы придержать ее).

"У женщины есть несколько собак, подруга, которая вчера была со мной, видела ее раньше — неподалеку от знака "Дидоровская тропа" с 3-5 собаками, она также сначала шла в кусты и звала собак к себе", — рассказала женщина, которую укусила собака.

Напомним, в Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Она стекла кровью, поскольку животное перекусило артерию на ноге.

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