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В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: дым было видно за километры, на месте работали спасатели

В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: дым было видно за километры, на месте работали спасатели

Фото: https://t.me/dsns_telegram

К тушению привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Сегодня, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнула пожар. Горела частная баня. Пожарные ликвидировали пожар.

Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 октября, около 16 час., На Долобецком острове, который расположен в районе Гидропарка, произошло возгорание частной бани на р. Днепр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:30 пожар локализован, в 16:50 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним:

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