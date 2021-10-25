В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: дым было видно за километры, на месте работали спасатели

В Киеве в Гидропарке вспыхнул пожар: дым было видно за километры, на месте работали спасатели

К тушению привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Сегодня, 25 октября, в Киеве на Гидропарке вспыхнула пожар. Горела частная баня. Пожарные ликвидировали пожар.

Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 октября, около 16 час., На Долобецком острове, который расположен в районе Гидропарка, произошло возгорание частной бани на р. Днепр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:30 пожар локализован, в 16:50 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним:

В Киевской области возгорание торфяников сразу в нескольких местах. В воздух поднимаются столбы едкого дыма. Спасатели говорят — загорелось, потому что местные начали жечь сухую траву.

В воздух поднимаются столбы едкого дыма. Спасатели говорят — загорелось, потому что местные начали жечь сухую траву. Также в Киеве сгорело пять машин, еще две — повреждены. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова.

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