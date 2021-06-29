В Киеве в фейковых обменниках обманули людей на 17 млн гривен: трем участникам ОПГ сообщено о подозрении

Правоохранителям удалось остановить деятельность преступной группы еще в апреле 2021 года.

Еще трем участникам организованной группы, действовавшие под видом фейковых обменников валют и обманули киевлян на 17 млн гривен, сообщается о подозрении.

Правоохранителям удалось остановить деятельность указанной преступной группы еще в апреле 2021, задержав на горячем четырех участников группы после совершения очередного преступления. Тогда злоумышленники обманули потерпевшего на 68 тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе следствия установлено семь участников преступной группы, которые действовали на территории столицы в течение пяти месяцев и причастны как минимум к восьми аналогичным преступлениям.

По предварительным оценкам, злоумышленникам за все время осуществления преступной деятельности, удалось завладеть около 17 миллионами гривен.

Сейчас мошенникам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенного в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы.

Шестерым из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и одному в виде залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления.

Напомним, жительница Одессы выманила у влюбленного в нее британца 250 тысяч евро. Сама же украинка выходить замуж не собиралась, поэтому вместо себя на иностранце женила другую и провернула масштабную аферу.

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