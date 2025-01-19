В Киеве в эфире радиостанции в руках ведущей взорвался боеприпас

В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали.

Утром 19 января в Киеве в студии радиостанции "Армия FM" в руках ведущей во время эфира разразился боеприпас.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Само издание "Армия FM" информацию пока не комментирует.

По данным источника издания, около 10:50 в воскресенье 19 января в Центральном Доме офицеров ВСУ по улице Грушевского радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" и начала им манипулировать в руках, в результате чего состоялся взрыв.

По информации собеседника издания, этот взрыватель ранее в студию принес один из приглашенных гостей военнослужащих как использованный макет боеприпаса.

В результате взрыва женщина получила осколочные ранения руки и живота и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, ее состояние стабильное.

Комментарий полиции

В полиции Киева подтвердили, что действительно устанавливают обстоятельства взрыва в студии одного из радио. Полиция не уточняет, о какой именно студии идет речь.

"Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники", — говорится в сообщении.

Предварительно установка, взорвавшаяся армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры.

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