В Киеве в результате ДТП с четырьмя легковушками, фурой и автобусом пострадали четыре человека: фото

В Киеве в результате ДТП с четырьмя легковушками, фурой и автобусом пострадали четыре человека: фото

По предварительным данным, четырех пассажиров автобуса госпитализировали.

В Киеве вечером в четверг, 28 октября, на набережной Днепра в результате двух дорожно-транспортных происшествий с шестью автомобилями пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дмитрий Святненко.

По его словам, водитель автомобиля Audi, двигаясь со стороны станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади, якобы на скорости перестроился из второго ряда в первый и, не увидев припаркованный автомобиль, въехал в BMW.

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В это время другой водитель, очевидно, отвлекшись на аварию, столкнулся с фурой, которая, со своей стороны, въехала в автобус. К тому же, последний задел Mercedes.

По предварительным данным, четырех пассажиров автобуса госпитализировали. Тем временем участники первого ДТП оформили Европротокол и уже покинули место инцидента. По словам очевидцев, они могли быть драгрейсерами.

Движение по набережной Днепра в сторону Почтовой площади оставалось заблокированным в течение двух часов, сейчас его возобновили. Информация об инциденте уточняется.

Между тем 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Х. признался, что в момент аварии находился за рулем автомобиля Infiniti.

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