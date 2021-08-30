В Киеве в детской поликлинике на девочку набросился педофил

В Киеве в детской поликлинике на девочку набросился педофил

Мать бросилась за злоумышленником, но ему удалось сбежать.

В Киеве в детской поликлинике на девочку набросился педофил.

Событие произошло 26 августа, около 11:30, в туалете детской поликлиники на ул. Академика Стражеско.

Об этом сообщила мама девочки в facebook-сообществе "ЯВідрадний".

Девочка 7,5 лет пошла в туалет на втором этаже, а мама осталась ждать ее в очереди.

"Ее не было 2-3 минуты, но за это время ребенок пережил ужас", — рассказала мать.

По словам матери, в кабинку туалета ворвался мужчина.

"Угрожая кулаком, он заставил ребенка снять белье, включил видеозапись на телефоне и заставил показать половые органы. Малышка хотела кричать, но испугалась, что тот ударит. Затем он закрыл дочь в кабинке туалета и держал, потому что дочь не могла какое-то время открыть дверь. Подбежав ко мне, она была в шоке, рыдала и не могла внятно объяснить, что произошло. Сказала только: мама, в туалете дядя меня...", — рассказала женщина.

Мать бросилась за злоумышленником, но ему удалось бежать.

Женщина написала заявление в полицию.

Злоумышленника разыскивают. Его приметы: на вид мужчине больше 40 лет, светло-рыжие волосы, рост 165-170 см, среднего телосложения, немного хромает на правую ногу.

"Но у меня очень большое возмущение и отчаяние! Почему в детской поликлинике, где сотни детей за день проходит, не работают видеокамеры, которые, кстати установлены. Почему в бюджетном учреждении, где малолетние дети, нет муниципальной охраны? Почему уборная общего пользования? Почему в поликлинику проходят люди без масок, а он был без маски", — заключает женщина.

В полиции Соломенского района сообщили, что уже возбудили уголовное дело за развращение несовершеннолетних (ст. 156 УК Украины).

Напомним, в марте в Киеве 31-летний мужчина проследил за несовершеннолетней девушкой, зашел за ней в подъезд дома и там совершил в отношении ребенка развратные действия. Полицейские задержали педофила. Правонарушителем оказался сотрудник одного из учебных заведений столицы. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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