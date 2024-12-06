В Киеве в день Святого Николая зажгли огни на главной елке страны: как она выглядит (фото)

В Киеве по традиции в день Святого Николая на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны.

Об этом сообщает КГГА.

"Наша елка, как и в прошлом году – искусственная и высотой 15 метров (прошлогодняя была 12 метров). Но в этом году она белоснежная. Ее снова установили и украсили за средства меценатов. Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

На Софийской площади зажгли огни на главной елке страны/Фото: КГГА

Светло-голубая гирлянда протяженностью в 2 км окутала дерево нежным сиянием. Украшают его 2 тысячи бирюзовых игрушек.

Такой символический дизайн сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая неотразимую атмосферу. Рядом с елкой будет и красивая и тоже символическая фотозона – "Крылья Феникса".

Эта елка и ее символика – как объятия, согревающие каждого из нас в эти праздничные дни, напоминая, что даже в самые сложные времена есть место для мечтаний, тепла и новых начинаний.

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