В Киеве в Дарницком районе полностью сгорела припаркованная машина: видео

Происшествие произошло в Дарницком районе столицы в ночь на 22 июня.
В Киеве сгорела дотла припаркована машина.
Событие произошло в Дарницком районе столицы в ночь на 22 июня.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
"Ночью на Тростянецкой, 49, полностью сгорел припаркованный автомобиль. Причины пожара уточняются", — говорится в заметке под видео.
Ночью на Тростянецкой, 49, полностью сгорел припаркованный автомобиль. Причины пожара уточняются.Опубликовано Киев Оперативный понедельник, 21 Июнь 2021
Напомним, сорок человек этой ночью остались без крова в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.