В Киеве в Дарницком районе полностью сгорела припаркованная машина: видео

Происшествие произошло в Дарницком районе столицы в ночь на 22 июня.

В Киеве сгорела дотла припаркована машина.

Событие произошло в Дарницком районе столицы в ночь на 22 июня.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Ночью на Тростянецкой, 49, полностью сгорел припаркованный автомобиль. Причины пожара уточняются", — говорится в заметке под видео.

Ночью на Тростянецкой, 49, полностью сгорел припаркованный автомобиль. Причины пожара уточняются. Опубликовано Киев Оперативный понедельник, 21 Июнь 2021

Напомним, сорок человек этой ночью остались без крова в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

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