В Киеве в частной стоматологии скончался ребенок: что известно

В частной клинике в Киеве во время приема у стоматолога скончался 7-летний мальчик. Ребёнку стало плохо после введения наркоза.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза у врача-стоматолога", — говорится в сообщении.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи. Врачи в течение двух часов пытались реанимировать мальчика. Впрочем, ребенок скончался.

На месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал "посадить его родителей". Подозреваемый на суде вину категорически отрицал.

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