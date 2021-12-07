В Киеве в частном доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина: что произошло

По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.
В Киеве в частном доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина.
Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы по улице Бакинской.
Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
"В одном из частных домов по улице Бакинской были найдены мертвыми мужчина и женщина. 1974 и 1982 года соответственно. Супругов обнаружили с признаками отравления угарным газом от газовой горелки", — говорится в сообщении.
Следует помнить, что угарный газ ядовит, легче воздуха, бесцветен, лишен запаха и может убить человека в течение нескольких минут. Надо быть максимально бдительными как в быту, так и на производстве во избежание подобных несчастных случаев.
Напомним, в Винницкой области от отравления газом погибли четверо детей и двое взрослых.
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