В Киеве в частном доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина: что произошло

В Киеве в частном доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина: что произошло

По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

В Киеве в частном доме обнаружены мертвыми мужчина и женщина.

Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы по улице Бакинской.

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Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

"В одном из частных домов по улице Бакинской были найдены мертвыми мужчина и женщина. 1974 и 1982 года соответственно. Супругов обнаружили с признаками отравления угарным газом от газовой горелки", — говорится в сообщении.

Следует помнить, что угарный газ ядовит, легче воздуха, бесцветен, лишен запаха и может убить человека в течение нескольких минут. Надо быть максимально бдительными как в быту, так и на производстве во избежание подобных несчастных случаев.

Напомним, в Винницкой области от отравления газом погибли четверо детей и двое взрослых.

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