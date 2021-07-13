В Киеве в Центре вакцинации лиц в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Pfizer

В Киеве в Центре вакцинации лиц в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Pfizer

Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac.

В Киеве с 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 человек в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Соответствующая запись уже открыто в системе HELSI.ME, поэтому можно зарегистрироваться на прививки по ссылке и прийти на строго определенное время.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac", — говорится в сообщении.

Киев стал первым в Украине по охвату населения вакцинацией от COVID-19, преодолев рубеж 500 тысяч прививок с начала кампании. Одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек.

Напомним, главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения сумме Сваминант посоветовала не смешивать и не комбинировать вакцины против COVID-19 разных производителей. По ее мнению, это "опасная тенденция", поскольку данных о влиянии на здоровье сочетания препаратов мало.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку