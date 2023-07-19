В Киеве в больнице загадочно умер 31-летний военный: подозревают умышленное убийство

В одной из больниц Киева загадочно умер 31-летний военный, находившийся там на лечении. Полиция проводит расследование, открыто два уголовных производства. Одно из них – умышленное убийство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, военный находился на лечении в одной из больниц Соломенского района от 30 июня.

"16 июля в 23.50 друг умершего, проходивший лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудники муниципальной охраны помогли медикам доставить мужчину в палату, однако впоследствии его перевели в реанимацию. 17 июля военный загадочно скончался. В больнице работали правоохранители, чтобы установить причины трагедии.

"Проведя первоочередные следственные действия, правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер внешнего наблюдения, а также из нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный", — отметили в полиции.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Назначена экспертиза, которая поможет установить причины смерти.

Напомним, в селе Шрамковка Черкасской области 21-летний парень избил военного на костылях. Он обвинял раненого защитника Украины в том, что, "дескать, идет война".

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