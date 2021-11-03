В Киеве уже заполнено почти 75% COVID-кроватей с кислородом: Кличко предупредил о возможной критической ситуации в больницах

В Киеве уже заполнено почти 75% COVID-кроватей с кислородом: Кличко предупредил о возможной критической ситуации в больницах

Больницы в Киеве ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода.

В Киеве кровати с кислородом для больных коронавирусом уже заполнены почти на 75%. В случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, в столице может возникнуть проблема нехватки кислорода.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

По его данным, в настоящее время в столице из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88% из них уже оснащены системой подачи кислорода.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это — колоссальные объемы", — сказал Кличко.

Мэр города заверил, что в больницах, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, — а сегодня кровати с кислородом в столице заполнены почти на 75% — специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", — добавил Кличко.

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