В Киеве уже заполнено почти 75% COVID-кроватей с кислородом: Кличко предупредил о возможной критической ситуации в больницах

Больницы в Киеве ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода.
В Киеве кровати с кислородом для больных коронавирусом уже заполнены почти на 75%. В случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, в столице может возникнуть проблема нехватки кислорода.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
По его данным, в настоящее время в столице из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88% из них уже оснащены системой подачи кислорода.
"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса. И это — колоссальные объемы", — сказал Кличко.
Мэр города заверил, что в больницах, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.
"Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. Впрочем, в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, — а сегодня кровати с кислородом в столице заполнены почти на 75% — специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода", — добавил Кличко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.