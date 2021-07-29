В Киеве увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 29 июля

Всего в столице подтверждено 218 585 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 29 июля в Киеве зафиксировано 195 новых случаев коронавируса за сутки. Это на шесть случаев больше, чем 28 июля (189 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 218 585 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 997 человек (152 за сутки)
- умерли 5 230 человек (один за сутки)
В Киевской области зафиксирован 128 121 случай COVID-19 (29 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 885 человек (12 за сутки)
- умерли 2 767 человек
Напомним, в Киеве умер один из шести больных штаммом "Дельта": инфекцию привезли из России.
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