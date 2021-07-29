В Киеве увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 29 июля

В Киеве увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 29 июля

Всего в столице подтверждено 218 585 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 29 июля в Киеве зафиксировано 195 новых случаев коронавируса за сутки. Это на шесть случаев больше, чем 28 июля (189 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 218 585 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 997 человек ( 152 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 230 человек (один за сутки)

В Киевской области зафиксирован 128 121 случай COVID-19 (29 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 885 человек ( 12 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 767 человек

Напомним, в Киеве умер один из шести больных штаммом "Дельта": инфекцию привезли из России.

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