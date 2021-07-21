В Киеве увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 21 июля

Всего в столице подтвержден 217 191 случай COVID-19.

По состоянию на утро 21 июля в Киеве зафиксировано 232 новых случая коронавируса за сутки. Это на четыре случая больше, чем 20 июля (228 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 217 191 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 207 949 человек ( 199 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 222 человека (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 991 случай COVID-19 (13 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 746 человек ( 63 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 762 человека (двое за сутки)

Напомним, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

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