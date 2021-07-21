В Киеве увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 21 июля

Всего в столице подтвержден 217 191 случай COVID-19.
По состоянию на утро 21 июля в Киеве зафиксировано 232 новых случая коронавируса за сутки. Это на четыре случая больше, чем 20 июля (228 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 217 191 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 207 949 человек (199 за сутки)
- умерли 5 222 человека (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 991 случай COVID-19 (13 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 746 человек (63 за сутки)
- умерли 2 762 человека (двое за сутки)
Напомним, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".
Читайте также: