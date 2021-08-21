В Киеве утром горела многоэтажка: спасатели эвакуировали жителей

Что стало причиной пожара — пока не известно.
В Киеве в 05:47 в Голосеевском районе по улице Васильковская, 47 возник пожар в многоэтажке. Огонь уже удалось потушить.
Об этом сообщает ГСЧС.
Загорелась кровля 5-этажного жилого дома на площади около 600 м кв.
Жертв и пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. В 7:33 пожар удалось локализовать.
К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
Напомним, вечером 20 августа в городе Бровары Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.