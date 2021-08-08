В Киеве утонула 22-летняя беременная (видео)

Вместе с девушкой отдыхал ее нетрезвый парень.

В Киеве на озере Радунка утонула 22-летняя девушка. Она была на третьем месяце беременности.

Трагедия произошла в микрорайоне Радужный.

Об этом сообщил паблик "Автопатруль Майдан" и обнародовал видео.

Девушка отдыхала вместе с парнем. По словам очевидцев, он был пьян.

Как отметил молодой человек, погибшая была на третьем месяце беременности.

"По словам пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна - третий месяц. Почему парень не увидел свою девушку или не помог, ответить не может", — говорится в подписи под видео.

Опять очередной несчастный случай на озере # Радунка микрорайон Радужный со стороны Сильпо (Радужная 15), утонула девушка 22 х годов. По словам пьяного парня, который отдыхал вместе с ней, она еще и была беременна третий месяц. Почему парень не увидел свою девушку или не помог ответить не может. # Киев # киев #kiev #kyiv # украина #kyivoperativ # киевукраина # полиция # патрульнаполиция # полицияукраины # новости #visualukraine # фото # сегодня # хроника #accident #today # автопатруль_майдан # задержания # задержания # безопасность # ПорядокЦеТы #KyivPatrol # полиция_Киева #thinblueline # труп Опубликовано Общественная организация Автопатруль Майдан субботу, 7 август 2021

Напомним, 7 августа в Киеве утонул мужчина. Он пошел купаться и не вернулся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку