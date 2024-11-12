В Киеве установят главную елку страны: как она будет выглядеть

Елка на Софийской площади в Киеве будет символизировать новую жизнь и чистое небо.

Главная елка страны на Софийской площади в Киеве будет украшена снежно-белыми и голубыми гирляндами. Идею с интернет-адресом и телефоном решили не реализовывать.

Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, занимающейся организацией праздника.

Нынешняя елка в Киеве на Софийской площади будет высотой 12-15 метров, символизируя "белое полотно" и "голубое чистое небо". Сначала планировалось, что на белом полотне дети будут писать пожелания для страны, а также задумывалось, чтобы елка имела номер телефона и интернет-адрес для сбора поздравлений. Однако эти идеи отложили из-за длительного согласования с Киевской городской администрацией.

Как отметил Добруцкий, из-за задержек реализовать планы полностью уже не получится, и остался лишь вариант "С".

Напомним, в Нью-Йорке была установлена Рождественская елка Рокфеллеровского центра, знаменуя начало праздников в городе.

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