В Киеве установили 5 мини-скульптур в честь меценатов города

В рамках проекта "Шукай!" в нескольких локациях украинской столицы появилось 5 новых миниатюрных бронзовых скульптур.

Они посвящены благотворителям, сформировавшим исторический облик Киева. Эта серия мини-фигур была создана при активном участии семейного благотворительного фонда Zagoriy Foundation.

Об этом сообщается на сайте организации.

Zagoriy Foundation ведет информационную кампанию "Кто за этим стоит?", целью которой является исследование вклада меценатов в культурное наследие Украины. Сотрудничество с проектом "Шукай!" позволило отдать должное филантроп, на средства которых в столице Украины были построены ключевые памятники архитектуры. Прежде всего, это Киево-Могилянская академия и Национальная филармония Украины.

Одна из новых скульптур изображает Галшку Гулевичевну, пожертвовавшую свое имение Киевской братской школе. Именно из нее впоследствии образовалась Могилянка. Другие фигурки посвящены Екатерине и Григорию Галаганам, Михаилу Дегтяреву, Николаю Бунге и Давиду Марголину.

"Знаем ли мы, кого благодарить, когда проходим мимо Музея литературы Украины или Киево-Могилянской академии? Мы верим, что наши скульптурки откроют широкой публике новые имена меценатов, которые всю жизнь вкладывались в развитие нашего города", – говорит директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

Проект "Шукай!", начатый профессиональным гидом и посольством Киева Юлией Бевзенко, направлен на сохранение и популяризацию истории города с помощью мини-скульптур, изготовленных из бронзы.

"Киев – это город, построенный меценатами. То, что мы называем историко-архитектурным наследием столицы, чаще всего возведено именно за деньги благотворителей, – отметила Бевзенко. – Они отдавали значительную часть доходов на образовательные учреждения, больницы, театры, инфраструктуру города. И имена этих людей мало для кого известны.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница", для реализации благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Миссией фонда является развитие культуры благотворительности в Украине. В этом направлении фонд внедряет устоявшиеся проекты и отдельные активности. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрыйВторник – части глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США