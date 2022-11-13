В Киеве устанавливают первую новогоднюю елку (фото)

Новогоднюю елку начали устанавливать на территории одного из столичных ТРЦ.

В Киеве возле ТРЦ "Блокбастер" на проспекте Степана Бандеры начали устанавливать новогоднюю елку, вокруг елки также монтируют каток.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"В Киеве уже начинают монтировать новогодние елки. В Оболонском районе будет по меньшей мере одна, возле ТРЦ "Блокбастер". Кроме того, там же начался монтаж катка, в центре которого и будет елка", – говорится в сообщении.

На фото видно, что каркас будущей елки уже готов, на нем начали устанавливать элементы украшений.

Напомним, недавно стало известно, что, несмотря на войну и проблемы с электроэнергией, в Киеве планируют установить новогоднюю елку. Уже даже разработано несколько эскизов. Один из них был обнародован в Сети.

После информации об установке елки на сайте Киевского городского совета появилась петиция против установки новогоднего дерева в столице этого года. Горожане считают, что тратить средства на нее во время полномасштабной войны неуместно, а праздновать нужно после победы.

9 ноября на сайте Киевского городского совета появилась альтернативная петиция с призывом "Не дадим России украсть Рождество" и предложением все-таки установить главную зеленую елку на средства меценатов.

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