В Киеве устанавливают конструкции для защиты культурного наследия: приглашают присоединится строителей

Силами активистов проведены работы в Театре на Подоле, защищены мозаики на фуникулере.

В последние несколько дней в Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия. Работы по монтажу совместно с общественностью осуществляет Департамент охраны культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Уже завершили работы возле памятника Самсону, по экспозиции музея Михайловского собора, на Каменицах киевского войта. Завершаем защиту памятника Владимиру. На днях начнем работы возле памятников Сковороде, Богдану Хмельницкому и дальше по списку", – сообщил директор Департамента Александра Никоряка.

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права. Также Департамент ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

Департамент охраны культурного наследия просит всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

Для помощи необходимы:

специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора;

леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана;

дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Те, кто имеет возможность помочь, могут обратиться по телефону: 098-689-63-22.

Напомним, во Львовской области музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок.

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