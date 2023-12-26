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В Киеве устанавливают дополнительные блокпосты и усиливают проверку граждан – какая причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Киеве устанавливают дополнительные блокпосты и усиливают проверку граждан – какая причина

В Киеве устанавливают дополнительные блокпосты / Фото: Киевская городская военная администрация.

В столице будут проходить военные учения.

В Киеве группировки сил и средств обороны города во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах с 25 по 28 декабря. Поэтому в Киеве устанавливают новые блокпосты и усиливают проверку граждан.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

Обучение предполагает развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным – это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз", — говорится в сообщении.

Напомним, военный ошеломил заявлением, что оккупанты могут спокойно пойти на Киев.

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