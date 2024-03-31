В Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей – документ

КП "Киевский метрополитен" поручено ужесточить контроль на станциях, а полиции – в общественных местах.
В метро Киева должны ужесточить контроль на станциях, в том числе с применением ручных металлодетекторов.
Об этом говорится в решении Совета обороны Киева от 28.03.2024 года, пишет ОО "Пассажиры Киева".
Как говорится в документе, коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" поручено ужесточить меры контроля на входах/выходах со станций, в том числе с применением ручных металлодетекторов. А также обеспечить проверку систем видеонаблюдения, пожаротушения и средств первой медицинской помощи.
Также в соответствии с решением Совета обороны Киева должны быть ограничены меры с участием значительного количества людей и усилено внимание к местам скопления людей, в частности в ТРЦ и общественном транспорте.
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