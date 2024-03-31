В Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей – документ

КП "Киевский метрополитен" поручено ужесточить контроль на станциях, а полиции – в общественных местах.

В метро Киева должны ужесточить контроль на станциях, в том числе с применением ручных металлодетекторов.

Об этом говорится в решении Совета обороны Киева от 28.03.2024 года, пишет ОО "Пассажиры Киева".

Как говорится в документе, коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" поручено ужесточить меры контроля на входах/выходах со станций, в том числе с применением ручных металлодетекторов. А также обеспечить проверку систем видеонаблюдения, пожаротушения и средств первой медицинской помощи.

Также в соответствии с решением Совета обороны Киева должны быть ограничены меры с участием значительного количества людей и усилено внимание к местам скопления людей, в частности в ТРЦ и общественном транспорте.

В Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей / Фото: ОО "Пассажиры Киева"

В Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей / Фото: ОО "Пассажиры Киева"

В Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей / Фото: ОО "Пассажиры Киева"

Напомним, в Белой Церкви в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли два человека (фото).

Читайте также ведущие новости дня: