В Киеве ушел под воду Оболонский остров, который должен стать рекреационной зоной: фото

Этот остров планировали превратить в парк отдыха с пляжем и спортивными площадками. Осенью прошлого года там начался первый этап капремонта.

В Киеве подтопило Оболонский полуостров, который должен стать рекреационной зоной и начал строить новый пешеходный мост.

Об этом сообщает Telegram-канал "Жизнь Оболонского района".

Масштаб подтопления можно увидеть на добавленном фото.

Заметим, Оболонский остров превратят в парк отдыха с пляжем и спортивными площадками. Осенью прошлого года на Оболонском острове начался первый этап капремонта.

Фото: Telegram-канал "Жизнь Оболонского района"

Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". Все столичные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. В то же время в Укргидрометцентре подчеркивают, что затопления Киева не будет.

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