В Киеве уроженец Одесской области нападал на детей и грабил их

Злоумышленник под угрозой ножа забирал у несовершеннолетних вещи и убегал.

В Киеве уроженец Одесской области нападал на детей и грабил их.

Злоумышленник под угрозой ножа забирал у несовершеннолетних вещи и убегал.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что на улице Челябинской неизвестный подошел к детям и, угрожая ножом, отобрал у них смартфон и велосипед. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", — говорится в сообщении полиции.

По словам начальника отдела раскрытия разбоев управления уголовного розыска столичной полиции Александра Чучи, полицейские немедленно начали необходимые меры для установления личности нападавшего.

"Мы опросили потерпевших, свидетелей и установили очевидцев преступления. Проанализировали видео с прилегающих к месту происшествия камер наблюдения и выяснили маршрут движения злоумышленника. После совершенного он поехал поездом в Винницкой области. Мы немедленно связались с коллегами в Винницкой области и совместно с ними задержали правонарушителя на станции железнодорожного транспорта", — рассказал Чуча.

Фигурантом оказался 27-летний уроженец Одесской области. Мужчина не имеет постоянного места жительства, в столицу приезжал, чтобы поживитися преступным путем.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также во время проведения следственных действий и у мужчины обнаружили и изъяли вещи несовершеннолетних, нож, а также другие ценности, не принадлежащие задержанному и указывают на систематическое совершение имущественных преступлений.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нападавшему грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Кроме того, мы проверяем причастность фигуранта к совершению имущественных преступлений, в частности грабежей, на территории Киева", — добавил капитан полиции Александр Чуча.

Напомним, что под Киевом правоохранители задержали опасную банду, которая грабила и пытала тех, кого считала коррупционерами.

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