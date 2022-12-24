В Киеве упал спрос на аренду квартир: сколько стоит жилье

Люди не охотно снимают жилье рядом с объектами инфраструктуры.

С середины осени в Киеве уменьшилась активность арендаторов – спрос просел на 30%. Люди опасаются длительных блекаутов. Кроме того, стал низким спрос на квартиры вблизи инфраструктурных объектов, но там и жилье дешевле.

Об этом "Фокусу" рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Если летом, даже в начале осени, мы видели и возвращение из-за границы части украинцев и внутреннюю миграцию, преимущественно из деоккупированных населенных пунктов в столицу, то сейчас эти процессы менее заметны. Люди не спешат в столицу, потому что очень боятся попасть в блекаут в большом городе. Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации", — наглосила она.

По ее словам, появились дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора через форс-мажоры, сроки аренды от трех месяцев. Именно поэтому люди чаще снимают многоквартирное жилье, чем однокомнатные квартиры.

"Заметна большая готовность собственников идти на уступки. Это касается и условий договоров, и арендной платы – скидки от довоенной цены примерно на 10-12% мы уже видим. Флетшеринг и кооперация снова в моде", – говорит специалист.

Виктория Берещак сообщила, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тыс. грн, двухкомнатной – 9-11 тыс. грн, трехкомнатной – от 12 тыс. грн.

Эксперт объясняет, что теперь динамика стоимости аренды зависит от ситуации на фронте и ситуации с энергетикой.

Напомним, сан на 23 декабря в Киевской области после массированных обстрелов РФ критической инфраструктуры дефицит электроэнергии составляет около 50%. В Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах.

Читайте также:

Изменения цен на квартиры в Киеве: как изменился рынок аренды жилья