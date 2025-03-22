В Киеве упал сбитый вражеский БпЛА: в КМВА рассказали детали

В Подольском районе Киева зафиксировано падение сбитого российского БПЛА.

Об этом сообщили в КМВА.

По предварительной информации, без разрушений.

"Тревога продолжается. Киевляне, находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Воздушная тревога также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, Житомирской, Ровенской а также, в АР Крым.

Напомним, по состоянию на утро 22 марта ВСУ уничтожили 902 тысячи солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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