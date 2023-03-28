В Киеве умер польский волонтер: получил ранения во время обстрела Константиновки

Марек с позывным Ведмедик помогал с гуманитарной помощью с осени 2022 года.
В одной из клиник Киева умер польский волонтер Марек, который имел позывный Ведмедик.
16 марта он получил ранения во время российской атаки на Константиновку и Часов Яр в Донецкой области.
Об этом пишет "Вечерний Киев".
"Марек ездил за помощью в Украину с осени 2022 года. Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к их подготовке, контактировал с украинской стороной и принимал активное участие в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецке", — рассказали о поддержку Мареком пострадавших от войны украинцев его коллеги.
Напомним, на Бахмутском направлении 25 марта погиб журналист издания "Вчасно" и защитник из Донбасса Александр Цахнив. Погибшему воину было 38 лет.
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