В Киеве умер польский волонтер: получил ранения во время обстрела Константиновки

Марек с позывным Ведмедик помогал с гуманитарной помощью с осени 2022 года.

В одной из клиник Киева умер польский волонтер Марек, который имел позывный Ведмедик.

16 марта он получил ранения во время российской атаки на Константиновку и Часов Яр в Донецкой области.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

"Марек ездил за помощью в Украину с осени 2022 года. Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к их подготовке, контактировал с украинской стороной и принимал активное участие в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецке", — рассказали о поддержку Мареком пострадавших от войны украинцев его коллеги.

Напомним, на Бахмутском направлении 25 марта погиб журналист издания "Вчасно" и защитник из Донбасса Александр Цахнив. Погибшему воину было 38 лет.

Почти год надеялись, что он в плену: защитник погиб в мае прошлого года, но похоронить его смогли только сейчас

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