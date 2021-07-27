В Киеве умер один из шести больных штаммом "Дельта": инфекцию привезли из России

В Киеве умер один из шести больных штаммом "Дельта": инфекцию привезли из России

Четверо из шести носителей "Дельты" недавно вернулись из России, где фиксируют вспышку этого штамма.

В Киеве умер один из шести пациентов Александровской больницы, у которого обнаружили новый и опасный штамм коронавируса "Дельта".

Об этом рассказала директор медучреждения Людмила Антоненко, информирует Киив.Media.

По ее словам, четверо из шести носителей "Дельты" недавно вернулись из России, где фиксируют вспышку этого штамма.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве. Одна из причин — проведение крестного хода УПЦ (МП), на котором присутствовали верующие, в том числе, из России.

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости. Все тестируемые больные, приехавшие из России, все они положительные на "Дельту. Поэтому если мы наблюдаем вот такой ход, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости", — считает Антоненко.

Врач добавила, что обнаружить этот штамм коронавируса удалось только с помощью специальных реагентов, которых в Украине пока очень мало.

Ранее три случая мутировавшего штамма "Дельта" подтвердили во Львове.

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