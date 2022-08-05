В Киеве умер 8-месячный мальчик — подозревают мать: фото

У ранее судимой горе-матери уже изымали четырех детей и лишали родительских прав.

В Киеве умер 8-месячный мальчик.

Прокуратура и полиция в смерти ребенка подозревают его мать.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении киевлянке по факту злостного неисполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть.

Согласно материалам следствия, 33-летняя женщина, уже лишавшая родительских прав на четырех малолетних детей, в августе 2021 года родила мальчиков-близнецов.

После рождения детей женщина постоянно пренебрегала рекомендациями врачей, на прием к врачу-педиатру не являлась, не отвечала на телефонные звонки из поликлиники, а когда медицинская сестра приходила навестить малышей, женщины не было дома.

В декабре 2022 года работники районной Службы по делам детей и семьи провели обследование условий проживания детей и установили, что квартира находится в крайне неудовлетворительном состоянии: комнаты завалены грязными вещами и хламом, на стенах нет обоев, большое количество паутины, сломанная мебель и межкомнатные дверь, в ванной комнате на потолке и стенах плесень, в помещении ощущается стойкий неприятный запах.

После этого женщина перестала пускать в квартиру работников соцслужбы и медицинскую сестру, которая приходила навестить детей.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Уклонение матери от предоставления детям надлежащего ухода и медицинской помощи привело к наступлению тяжелых последствий. В апреле один из мальчиков умер.

Согласно заключению эксперта смерть 8-месячного ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции с присоединением к ней бактериальной инфекции и развитием легочной недостаточности.

По результатам собранных доказательств, указывающих на вину матери в смерти ребенка, ему сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Также установлено, что женщина ранее уже отбывала наказание в виде лишения свободы за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина заманил 7-летнюю девочку к себе домой, под предлогом поиграть с собакой, и совершил развратные действия.

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