В Киеве уменьшилось количество вынужденных переселенцев: что известно

В столице на 85 тысяч уменьшилось количество внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете ВПЛ с начала полномасштабного вторжения.

В Киеве на 85 тысяч уменьшилось количество внутренне перемещенных лиц, состоящих на учете ВПЛ с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда на своей странице в Facebook.

"Мы провели анализ учета и отчетности количества внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в Киеве после начала полномасштабного вторжения. Зафиксировали, что вследствие возвращения к предыдущему месту жительства, снятию с учета, миграции и другим причинам количество ВПЛ с действующими справками уменьшилось на 85 тысяч. Сегодня на учете в Киеве состоит почти 207 тысяч внутренне перемещенных лиц с начала полномасштабного вторжения. Из них — более 45 тысяч детей", — отметила заместитель председателя КГГА.

Больше всего внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Дарницком районе – почти 34 тысячи, Днепровском – 27 тысяч и Соломенском – более 23 тысяч.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что европейским странам лучше остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

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