В Киеве уменьшилось количество случаев коронавируса: статистика на 6 августа

Всего в столице подтверждено 219 927 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 6 августа в Киеве зафиксировано 164 новых случая коронавируса за сутки. Это на 23 случая меньше, чем 5 августа (187 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 219 927 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 210 033 человека (125 за сутки)

человека за сутки) умерли 5 242 человека (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 363 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровел 124 951 человек ( семь за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 773 человека

Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта" -штам COVID-19.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку