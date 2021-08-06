В Киеве уменьшилось количество случаев коронавируса: статистика на 6 августа

Всего в столице подтверждено 219 927 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 6 августа в Киеве зафиксировано 164 новых случая коронавируса за сутки. Это на 23 случая меньше, чем 5 августа (187 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 219 927 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 210 033 человека (125 за сутки)
- умерли 5 242 человека (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 363 случая COVID-19 (54 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровел 124 951 человек (семь за сутки)
- умерли 2 773 человека
Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта" -штам COVID-19.
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