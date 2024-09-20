В Киеве улучшилось качество воздуха: где именно, рассказали в Минэкологии

На правом берегу столицы ситуация с качеством воздуха уже лучше, на левом берегу наблюдается незначительное превышение нормы загрязнения.

Качество воздуха в Киеве, которое ухудшилось из-за пожаров в экосистемах и торфяниках, постепенно нормализуется. Незначительное превышение нормы загрязнения наблюдается только на левом берегу.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Причины этих задымлений – это, к сожалению, пожары в экосистемах и пожары на торфяниках. Основным компонентом этого дыма является пыль с разным размером частиц, которая и приводит к основному загрязнению воздуха”, — отметила она.

По словам чиновницы, пожары на торфяниках – это сезонное явление, особенно в последние годы, когда осенью выпадает меньшее количество осадков. Кроме того, некоторые украинцы, несмотря на запрет, продолжают практику сжигания сухой травы.

“К счастью, это дело ситуативное. Произошедшее сегодня может еще наблюдаться в зависимости от погодных условий, но ситуация нормализуется. Только стало немного теплее, больше ветра, и мы видим, что задымления в столице уже практически нет. Еще ощущаются продукты горения в воздухе, но все равно показатели уже приближаются к норме”, — подчеркнула Светлана Гринчук.

По словам министра, на правом берегу Киева ситуация с качеством воздуха уже лучше, на левом берегу наблюдается незначительное превышение нормы загрязнения.

Она акцентировала внимание на важности развития системы мониторинга качества воздуха по всей стране, чтобы правильно реагировать и давать правильные рекомендации гражданам.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, Киев с самого утра затянуло дымом, а в воздухе держался едкий запах от гари. Практически все стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха столицы фиксировали высокий уровень загрязненности. Сильный запах гари ощущали на левом берегу столицы, а также на Подоле, Оболони, Борщаговке.

Киев затянуло дымом, людям тяжело дышать

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