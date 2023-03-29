На Киевщине уклонисты массово убегали за границу: сколько стоила "мужская свобода" (фото, видео)

За оформление беспрепятственного пересечения границы уклонисты платили удивительно относительно малую сумму – всего 15 -25 тысяч гривен.

В Киевской области полиция разоблачила канал незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По информации правоохранителей, супруги киевлян организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

36-летний мужчина и 32-летняя женщина создали сайты, на которых предлагали уклонистам помощь в выезде за пределы Украины. Стоимость оформления беспрепятственного пересечения границы "по состоянию здоровья" составила 15-25 тысяч гривен.

Готовые поддельные временные удостоверения военнообязанного и поддельные справки военно-врачебной комиссии злоумышленники посылали по почте.

Полицейские провели 6 санкционированных обысков и изъяли ряд доказательств: денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, поддельные документы, справки военно-врачебной комиссии, печати и штампы различных учреждений и организаций.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.