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На Киевщине уклонисты массово убегали за границу: сколько стоила "мужская свобода" (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Киевщине уклонисты массово убегали за границу: сколько стоила "мужская свобода" (фото, видео)

Фото: Андрей Небитов

За оформление беспрепятственного пересечения границы уклонисты платили удивительно относительно малую сумму – всего 15 -25 тысяч гривен.

В Киевской области полиция разоблачила канал незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По информации правоохранителей, супруги киевлян организовали схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

36-летний мужчина и 32-летняя женщина создали сайты, на которых предлагали уклонистам помощь в выезде за пределы Украины. Стоимость оформления беспрепятственного пересечения границы "по состоянию здоровья" составила 15-25 тысяч гривен.

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Готовые поддельные временные удостоверения военнообязанного и поддельные справки военно-врачебной комиссии злоумышленники посылали по почте.

Полицейские провели 6 санкционированных обысков и изъяли ряд доказательств: денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, поддельные документы, справки военно-врачебной комиссии, печати и штампы различных учреждений и организаций.

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По факту незаконной переправки лиц через государственную границу злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства. В течение года было зафиксировано 15 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы.

На днях в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины. Теперь его депортируют назад. Недавно на границе с Венгрией обнаружили 20-летнего ухилянта, который притворялся многодетным отцом.

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Дата публикации
Просмотры
1285
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