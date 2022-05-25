В Киеве ухудшится погода: синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер

В Киеве ухудшится погода: синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер

Киевлян и гостей города предупреждают — завтра станет холоднее, пойдет дождь и поднимется сильный ветер.

В Киеве в четверг, 26 мая, ухудшится погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, переменную облачность и кратковременный дождь.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Температура в столице ночью +12 +14 градусов, днем около +20 градусов.

В КГГА призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в воздухе Киева в течение недели фиксировали повышенное содержание вредных веществ: где именно их обнаружили.

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