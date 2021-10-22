В Киеве ухудшится погода на выходных: чего ждать

В столице пройдет дождь.
В субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, в Киеве прогнозируют изменение погодных условий.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
23 октября облака в Киеве до утра рассеются, но температура воздуха снизится.
24 октября уже утром небо в столице затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца суток. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Средняя температура составит от 5 до 8 градусов тепла. В Киевской области дожди не прогнозируют.
Ранее стало известно, что на выходных, 23-24 октября, в Украине будет сухо, в субботу в большинстве регионов еще будет держаться тепло, а с воскресенья к нам придет серьезное похолодание.
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Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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