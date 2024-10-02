В Киеве ухудшилось состояние воздуха: каким районам тяжелее всего дышать

Сейчас самое плохое состояние на правом берегу Киева.
В Киеве ухудшилось качество воздуха на правом берегу, особенно в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах, где фиксируется повышенная концентрация пыли.
Об этом сообщила КМВА.
На правом берегу столицы на стационарных пунктах мониторинга загрязненности воздуха отмечаются следующие показатели:
- Проспект Европейского Союза, 64-Г – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень загрязнения).
- Проспект Берестейский, 97 – индекс качества 2 (очень низкий уровень).
- Улица Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества 70 (средний уровень).
Медики советуют, при высоком уровне загрязненности:
- Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.
- Отказаться от физической активности на открытом воздухе.
- Пить много воды.
Напомним, ТСН сообщало, что Украину накрыла пылевая буря и эти особенности этого явления, а также последствия
Читайте также: