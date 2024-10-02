В Киеве ухудшилось состояние воздуха: каким районам тяжелее всего дышать

Сейчас самое плохое состояние на правом берегу Киева.

В Киеве ухудшилось качество воздуха на правом берегу, особенно в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах, где фиксируется повышенная концентрация пыли.

Об этом сообщила КМВА.

На правом берегу столицы на стационарных пунктах мониторинга загрязненности воздуха отмечаются следующие показатели:

Проспект Европейского Союза, 64-Г – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень загрязнения).

– индекс качества воздуха 77 (высокий уровень загрязнения). Проспект Берестейский, 97 – индекс качества 2 (очень низкий уровень).

– индекс качества 2 (очень низкий уровень). Улица Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества 70 (средний уровень).

Медики советуют, при высоком уровне загрязненности:

Не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна.

Отказаться от физической активности на открытом воздухе.

Пить много воды.

Напомним, ТСН сообщало, что Украину накрыла пылевая буря и эти особенности этого явления, а также последствия

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