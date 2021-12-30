В Киеве ухудшилось состояние воздуха: какие вредные примеси зафиксировали

Метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

В Киеве стало тяжелее дышать. В воздухе зафиксировано превышение вредных веществ.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Реальный Киев".

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Согласно данным мониторинговых станций, в декабре в воздухе увеличилась концентрация вредных веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида.

“По прогнозам Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы. Вот причина, по которой иногда в Киеве наблюдается смог и трудно дышать”, — отметили в публикации.

Напомним, что в Полтавской области погиб 23-летний мужчина, который выпрыгнул из окна квартиры.

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